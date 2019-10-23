LINE傳吃大便治病貼圖 判罰5000元定讞

2019-10-23 12:47

〔記者張文川／台北報導〕苗栗縣某社區管委會王姓女主委請辭，引發陳姓男住戶不滿，在社區住戶的LINE群組傳送「尼這種症頭要吃五天大便才會好」的貼圖，王女告他公然侮辱；苗栗地院認為「吃大便治病」的療法確實存在，判陳男無罪，但台中高分院認定他構成公然侮辱，改判罰金5000元，最高法院今駁回上訴定讞。

此案歷經4次判決，苗栗地檢署起訴時聲請簡易判決，苗栗地院簡式宣判陳男有罪，陳男上訴，苗院合議庭撤銷原判決，回歸通常程序審理，改判無罪；二審台中高分院又改認定陳男構成公然侮辱，改判有罪，見解獲最高法院認同，今駁回上訴確定。

這張貼圖是一名老年醫生面向一位女病患的對話，醫生舉起左手，五指張開向病患比出數字「5」，圖下註記「尼（你）這種症頭要吃5天大便才會好」對白；陳男答辯，他是要表達王女說的話很荒謬之意，要她反思自己講的話是否適當，沒有侮辱之意。

苗院合議庭認為，38歲的陳男是網路世代，網路社群常見互傳類似的KUSO、惡搞圖片，「老醫師比五圖」是針對特定事項的評論的表意方式，並非無故、惡意謾罵，且醫療上確實有利用「糞菌移植」治病的治療方式，並非憑空虛構，因此撤銷簡式判決的有罪判決，改判陳男無罪。

檢方不服，提出上訴，台中高分院認為，依據該貼圖的語意，依經驗法則及社會通念，顯見陳男是在嘲諷對方去吃大便之意，有輕蔑、嘲諷、鄙視及使人難堪之意涵，足以貶損王女的社會評價與人格，再次改判有罪，判處罰金5000元。

由於一審無罪、二審有罪，此案可依刑訴法規定上訴三審，陳男上訴，最高法院今認為二審判決沒有違誤法令，駁回上訴，全案定讞。

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