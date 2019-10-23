救護員AED搶救得宜 救回猝死婦人

2019-10-23 11:58

〔記者張軒哲／台中報導〕57歲陳姓婦人在工作時突然昏厥，同事趕緊打電話求救，童綜合醫院救護車接獲通報後，立即由救護技術員陳俊雄與莊鎔璞驅車前往，抵達現場發現個案心肺功能已停止（OHCA），立即施行AED（自動體外心臟去顫器）監測，確認個案現場心律為心室纖維顫動，馬上進行電擊後持續進行CPR（心肺復甦術）胸外按摩心臟，陳女在救護車上恢復心跳呼吸，確診為突發性心律不整，送加護病房進行低溫治療並照護共7天，穩定後轉普通病房住院2天，最後在腦部沒有受損下康復出院。

陳女表示，身體狀況一直都正常，也沒有三高疾病，但沒想到卻會這樣突然昏倒猝死，聽同事說救護車來的很快，兩名救護員也很迅速地使用AED來救命，才能死裡逃生。

陳俊雄指出，發現個案當時心肺功能都已經停止，從車上拿下AED並施作監測，確定患者心律為心室纖維顫動，立即進行電擊後，並持續給予CPR急救而恢復呼吸心跳；莊鎔璞表示，當時狀況緊急，就只想要救人，所以貫徹所學的急救方式把握黃金救援時間施作AED。

心臟內科醫師林正盛指出，陳女是因為心室顫動所導致心律不整而猝死狀況，幸好到場的救護員能夠立即把握在4至6分鐘內的黃金救援時間進行AED電擊去顫，才能在第一時間救回生命。治療使用低溫療法，將病患體溫控制在32至34℃，延緩腦部氧氣代謝，避免細胞短時間內大量死亡，讓神經受損比率下降，所以並沒有因為缺氧而傷及腦部。

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