競速釀2死3傷 超跑富少獲減刑理由曝光

2019-10-23 12:44

〔記者溫于德／台北報導〕富少游瀚甯開超跑釀2死3傷，士林地院今依妨害公眾往來安全致死罪判刑2年4月，並公布判決理由指出，游男犯後自首並與全數被害人達成和解並賠償，且被害人均同意減輕量刑，予以減刑。

但游瀚甯的律師劉上銘接受電訪時仍認為，游男犯行未達妨害公眾往來致死罪程度，只構成過失致死罪，待收到判決書後再與游男討論。

合議庭認為游瀚甯構成妨害公眾往來安全罪的理由在於，游男在自強隧道內，以平均140公里車速疾馳，最高車速達170公里，肇事時車速超過128公里，對比該處限速40公里，游男平均車速已達限速3倍以上，對游男個人感知、判斷造成一定干擾，對車輛而言，則增添操控困難與穩定度。

再者，隧道僅限速40公里，對其他用路人而言，游男車速等同以時速約100公里掠過靜止的用路人，姑且不論路況對其他用路人能否適時注意、反應，游男車輛突然經過，造成心理驚嚇與隧道內巨大聲響，足以影響其他用路人正常駕駛，可見游男所為已全盤影響隧道內用路人。

但合議庭表示，游男犯後自首並與全數被害人達成和解、賠償，且被害人均同意減輕量刑，審酌游男飆速行為歷時僅約10秒，且除飆速外，無其他危險駕駛行為，對於公眾往來安全造成危險的時間尚屬短促、行為態樣也非惡劣，加上游男本身受傷不輕等原因，依妨害公眾往來安全致死罪判刑2年4月。

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