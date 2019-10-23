阿公級毒販瓣膜脫離險沒命 為毒還耗盡髮妻50萬腳尾保險金

2019-10-23 12:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山警分局偵查隊偵辦毒品案，今年1月循線向上溯源，掌握一名61孫姓毒販染有吸食海洛因、安非他命毒癮，吸毒近20年，不堪買毒龐大開銷，自己也淪為藥頭，販毒給下游藥腳，賺取吸毒花費；海山警分局佈線多時，見孫嫌出院重操舊業，將他逮捕到案，赫見孫嫌連亡妻50萬保險金，全都拿去販毒、買毒解癮，幹員們都不勝唏噓。

海山警分局偵查隊長陳嘉鵬說，經半年監控蒐證，原見時機成熟，預計今年7月間收網，不料孫嫌因長期施用毒品，造成心臟瓣膜脫離，緊急送進加護病房急救才救回一命，醫院一住就是2個月；孫嫌剛從鬼門關回來，仍難以抗拒毒癮，持續購買毒品施用，欠缺買毒費用下，竟將髮妻死亡時所遺留的50萬保險理賠金全用來買毒。

海山分局偵查隊持續監控蒐證，等孫嫌出院後，今天持搜索票前往孫嫌家中執行搜索，現場查扣注射針筒、吸食器、電子磅秤、海洛因毒品1包等證物，全案依毒品危害防制條例將孫嫌帶回偵辦。

孫嫌到案後身形瘦弱、面容憔悴，對於毒品害人害己也感到百般無奈；海山警分局長林温柔呼籲，毒品危害一生，吸一口毒，送半條命，本分局除加強查緝毒品之外，也會透過轄區內各種管道、公開活動向民眾宣導反毒觀念，宣示警方打擊毒品決心。

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