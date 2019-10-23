統促黨揚言告發民進黨組織犯罪 黨眾朝員警叫囂遭勸離

2019-10-23 12:28

〔記者黃捷／台北報導〕中華統一促進黨成員先前涉對香港歌手何韻詩預謀潑漆，遭檢警查辦公然侮辱、組織犯罪等罪，全案仍未偵結，統促黨總裁張安樂今竟率黨眾至台北地檢署告發，反控民進黨政府才是組織犯罪，黨眾還一度在現場與員警爆發衝突。

張安樂今表示，組織犯罪是利用組織平台、資源從事犯罪行為，對於何韻詩潑漆案，檢警只查到其中1嫌是統促黨成員，就見獵心喜查辦組織犯罪，反觀民進黨不論在朝在野，貪污、洗錢等刑事犯罪頻傳，正是組織犯罪的鐵證。

據悉，現場約聚集5、60名黨員，警方則是出動近百名警力到場維安，張安樂受訪完上車離去時，警方不斷提醒此處為集會遊行禁制區，引導群眾盡速離開，疑因此引發群眾不滿，現場一度爆發推擠，有黨員不斷朝警方叫囂，所幸衝突並未惡化，現場無人受傷。

雖然張安樂聲稱今天是來按鈴告發民進黨涉犯組織犯罪，但據悉，張開完記者會後隨即離去，根本無人進入北檢遞狀，北檢目前無從分案。

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