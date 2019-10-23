一夜情後借不到錢 渣男謊稱拍下性愛影片恐嚇女網友GG了！

2019-10-23 11:53

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名潘姓男子去年與一名女子在網路邂逅後，相偕到桃園的汽車旅館發生一夜情後，向女網友借錢6千元得逞，之後又佯稱自己遭通緝、需錢孔急為由又向女網友借錢被拒，竟翻臉傳送「子彈」照片恫嚇被害女子，並揚言要把偷拍的性愛影片外流，恐嚇被害人匯款到其指定帳戶，高雄地院一審將潘男依恐嚇取財未遂罪，判刑5月，如易科罰金需繳15萬元。可上訴。

判決指出，潘男2018年2 月間透過網路結識成年女網友阿鳳（化名），雙方於同年5 月間在桃園市一處汽車旅館發生性行為，潘男同年7 月向阿鳳借得新臺幣6千元；潘男食髓知味，同年8 月間，再度以其遭通緝、需錢孔急為由向阿鳳借款遭拒後，竟於透過臉書暱稱「王道」、「曹霓馬」等不詳帳號私訊女方，以傳送「子彈」照片並揚言要將其偷攝之性行為影片外流，而欲對被害人及其年幼女兒不利等方式恫嚇，要脅阿鳳須依其指示匯款5千元、1 萬元不等款項至其指定之郵局 帳號。

被害女子心生畏懼，唯恐潘男對其或家人不利，報警處理，潘男才恐嚇取財未遂。

高雄地院審理時，潘男坦承犯行，但經查潘男並無偷拍被害人性愛影像，只是編造的謊言，且因警方介入而恐嚇取財未遂。法官僅依恐嚇取財未遂罪將他判刑5月，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

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