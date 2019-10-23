特斯拉電動自駕車撞國道紅斑馬 檢方不起訴！

2019-10-23 11:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕自駕車輔助系統撞國道紅斑馬，檢方不起訴！林姓男子去年12月晚間駕駛特斯拉電動車（TESLA Model S 100D），開啟自動駕駛輔助系統（AutoPilot）行經國道三號北向99.6公里處時，疑似精神不濟，未注意前方處理交通事故執勤員警所設的警戒管制區，結果直接衝撞警用677號巡邏車，導致677號巡邏車又再推撞前方683號巡邏車，造成巡邏車後方保險桿破損，國道警方依公共危險罪嫌將林送辦；新竹地檢署偵查終結，認為林開車時沒有蛇行、無明顯逼車或其他危險行為，也沒有酒駕，因此不起訴處分。

檢方指出，林男訊問時辯稱，一開車上高速公路就開啟自動輔助駕駛系統，但後來發現有類似輪胎壓到東西的異音，沒想到就直接撞到警車，當時他沒有睡覺，只是因天色昏暗未注意前方狀況。

林男的辯護律指稱，車禍發生後，已在今年1月24日發函向台灣特斯拉汽車有限公司調閱肇事車輛送廠維修的相關單據，以及當天晚上的行車紀錄，包含車速、有無開啟自動輔助駕駛、有無踩踏煞車等資料，並要求說明自動輔助系統（AutoPilot）開啟後，若遇有高速公路因交管而靜止的警用車輛及交通錐時，是否會啟動煞車及採取其他措施等，但至今未收到任何回覆，因此無從確認這起車禍發生與特斯拉自動輔助駕駛系統制動機制有關聯。

檢方根據國道警察提供的交通事故初步分析研判表、現場圖、調查表與現場照片，發現林除未減速煞車衝撞，發生事故外，並無發現明顯逼車、急停、左右搖擺、蛇行或其他危險駕駛行為，也未造成其他行駛國道車輛具體危險，加上林沒酒駕，難以認定林有危險駕駛行為，只能說林有違反交通法規，但不到公共危險罪的程度。

至被林男毀損警用巡邏車輛部分，涉及刑法第138條「故意毀損公務員職務上掌管物品罪嫌」部分，檢方認為，因該罪不處罰過失犯，加上沒有其他證據足以認定林有任何犯行，認定林犯罪嫌疑不足，因此做出不起訴處份。

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