江啟臣po民眾被假檢察官詐騙 警：老梗了 仍有人受害

2019-10-22 22:34

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣今天在臉書po文表示，豐原發生假冒檢察官詐騙出沒豐原！被害人向其陳情，詐騙集團改變手法直接入侵家中，取走現金；豐原分局表示，李姓婦人因一時不察被騙走50萬元，警方目前正追查中，但詐騙集團假冒檢察官與被害人相約在住家附近面交金額已是老梗，可惜依舊有民眾被詐騙。

警方指出，李姓婦人於本月21日中午，接獲不知明電話，自稱中華電信客服人員，告知其電話費未繳，後續歹徒持續轉換身分與被害人通話，最後並冒充假地檢署人員，謊稱被害人帳戶遭到冒用詐騙他人，需凍結帳戶，並請被害人將存款全數領出幫被害人處理帳戶。

隨後歹徒至被害人豐原區住處取款，被害人當場被拿走50萬元，事後驚覺被騙，當天下午5點即到豐東派出所報案。

警方調閱附近監視器畫面，發現兩名嫌疑人，其中1人穿著黑色短T、黑色長褲；另1人全身著黑色長袖運動服，皆年約20多歲，當天下午4點左右駕駛小客車至被害人住家巷口，再徒步進被害人家中取款，隨後駕車離去。

李姓婦人除報警外，並向立委江啟臣服務處及市議員謝志忠服務處陳情，目前警方正以車追人，積極追查中。不過，警方也表示，這是典型的假檢察官詐騙案，警方雖一再宣導，仍舊有民眾受騙，在被害人住家附近面交取款，也是常見手法。

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