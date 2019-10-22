近半年3名員警酒駕 中市二分局長「連坐」調職

2019-10-22 21:36

〔記者張瑞楨、陳建志／台中報導〕台中市警局第二分局近半年來，竟有3名警察酒駕，其中一人是二分局「自檢」發現，另2人則是被其他單位警察，或是發生車禍而被察覺，分局長高誌良也因此受連坐懲處，今天（22日）被內政部調職懲處，與太平分局長蔡元戎職務對調，預計後天（24日）交接，高升的蔡元戎，也因此創下太平分局成立以來，任期最短分局長的紀錄。

對此調職案，中市警局人事室主任許健基惋惜說，高誌良表現優異，深獲長官肯定，調職並非他個人因素，而是受下屬酒駕牽連，各縣市警局的分局，分成勤務「繁重」、「較重」與「單純」三等級，對於從「繁重」（俗稱一級分局）的二分局長，調至「較重」（俗稱二級分局）的太平分局分局長，高誌良說，分局長負有成敗之責，他欣然接受調職。

現任太平分局長蔡元戎，從「較重」的太平分局，調任「繁重」的二分局，職務雖都是分局長，卻是形同升官，他說，接到通知有些驚訝，他會全力以赴。

上述調動原因，市警局指出，二分局偵查隊一位張姓偵查佐，今年6月開車途經中市西屯區青海路，被六分局員警攔查，這位偵查佐拒絕酒測，依規定吊銷駕照並罰款9萬元，另一位派出所賴姓警員，今年8月開車於中市自由路與進德路時發生車禍，獲報馳抵的轄區員警酒測，發現賴員酒精濃度超過0.25毫克，依公共危險罪移送法辦。

據指出，上述2名警察酒駕之後，二分局啟動「自檢」，在員警上班時，由督察或主管，對員警抽樣進行酒測，不料，又查獲一名偵查隊的偵查佐酒駕，導致二分局近期累計酒駕的警察人數高達3人，不過，因第3位警察（偵查佐）是分局自己查獲，沒有列入高誌良調動的因素內，這3名警察都已依規定懲處並調整職務。

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