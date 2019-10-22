屏市公寓火警 1女受困獲救嗆傷送醫

2019-10-22 18:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公民街1棟公寓4樓今天下午約2點發生火警，屏東縣消防局出動屏東、屏二、長治、麟洛分隊共計13車35人前往灌救，將嗆傷的女性屋主救出送醫救治，起火原因還在調查。

消防局表示，火災現場為5層樓RC公寓大樓，屏東分隊人車到達現場後立即疏散住戶，火災現場發現1人受困在4樓屋內立即調動水線前往搶救，14時31分救出受困者，交由救護車送往屏東基督教醫院救治，傷者為38歲的張姓女屋主，意識清醒，肢體無力、輕微嗆傷，14時35分火勢完全撲滅，現場正由火調人員進一步調查。

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