半夜被夫叫起床狂問「為何吃素」？妻受不了訴離獲准

2019-10-22 20:21

〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子發現妻子與同事過從甚密，雖口頭說原諒，實際上卻開始禁止她使用網路，並沒收她的平板電腦，李妻最後無奈選擇透過宗教信仰、茹素尋求內心平靜，怎料，丈夫卻阻止她念經，甚至半夜叫她起床質問吃素原因，她最後忍無可忍訴請離婚，新北地院審理後判准！

李男妻子向法院訴苦，丈夫因發現她與同事常在LINE上面聊心事，雖口頭表示原諒，卻開始出言辱罵，並開始沒收她的平板電腦，禁止她使用網路，她因長期遭受精神暴力，期盼透過宗教信仰、茹素尋求內心平靜，怎料，丈夫卻阻止她念經說：「你不要念經，那是家裡有死人的時候才念經」，甚至多次在半夜把她叫醒，不停質問為什麼吃素。

李妻還指，丈夫曾未經同意，調閱她郵局帳戶近6個月交易明細，拿出交易明細逐筆質問，並要脅她不得參與宗教活動；她最後以2人分居超過2年，婚姻有重大破綻且無回復之望，訴請離婚。

李男否認出言辱罵、精神虐待及禁止使用網路等指控，他反指，2人婚姻若有問題，也是妻子外遇所致，且妻子沉迷於宗教，每晚在房間觀看海濤法師的節目，還把房間布置像靈堂一般詭異，半夜不停唸經禮佛，砸大錢參加法會，加上吃素致骨瘦如材，才會介入勸阻。

法官認為，李男限制其妻使用平板電腦、網路，強要妻子交代為何選擇念佛茹素，更未經同意擅自調取帳戶交易明細，在在顯示他對妻子的不信任，未尊重其妻為獨立的個體，有獨立選擇宗教信仰及運用財產自由，縱使他擔心妻子財產受損，也用了不恰當的方式，無助於修補婚姻破裂，加上2人分居多年，李妻離婚態度堅決，李男無任何有效舉措，判准離婚。

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