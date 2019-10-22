投資1千賺1萬？假的！男子吸金500萬 全拿去償債、享樂

2019-10-22 19:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊區林姓男子透過臉書與LINE招募員工，佯稱月薪5萬元，再誘使被害人投資比特幣或股票，宣稱「投資1千元可獲利1萬元」等高獲利，鼓吹員工拉下線投資，吸金近500萬元，卻全用於個人花費，共有76名被害人受騙提告，新北地檢署今依違反銀行法將林男起訴。

起訴指出，去年2月，林男在臉書社團「兼職打工」PO文：「LINE官方收人才，日薪1500起….馬上可以來上班…直接在家作業…」、「尋找賺錢企圖心旺盛的人才…」，另也在LINE成立「限時領取永久淡黃哥」群組，佯稱月薪5萬元，招募張男等11名員工。

接著林男再於LINE成立「員工群組」（大頭圖是蛋黃哥貼圖），佯稱公司有「比特幣或股票短期投資」方案，「投資1千元可獲利1萬元」（比特幣）、「投資1千元拿回7千元...以此類推」（股票），教導張男等員工透過臉書、LINE，發表「網賺」、「短期投資」等文章，招攬投資客，76名投資者誤信投資，最後卻一毛紅利也沒拿到；而員工拿到投資款項後，隨即全數交給林男，檢警去年12月至林男住處搜索，查扣手機、記事本、郵局存單等證物。

庭訊時，林男坦承所募集資金未用於投資，都用在私人生活花費、娛樂開銷、還債等，都是他一個人的錯。

檢方認為，張男等員工並未參與投資制度設計、營運、召開說明等行為，難認與林男有犯意聯絡，予以不起訴，而林男則因以高報酬吸金，被依違反銀行法起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法