超狂開箱！彰警150輛新警車排陣超壯觀

2019-10-22 18:16

〔記者湯世名／彰化報導〕超狂開箱文！彰化縣警局獲縣府編列3020萬元預算採購警用巡邏車、警用機車、偵防車共150輛，將於23日舉行授車典禮，今天縣警局廣場全面淨空，150輛警方嶄新車輛停滿廣場，從頂樓往下看相當壯觀，由於最近各地流行開箱文，因此爆滿警車畫面也被員警封為「超狂開箱文！」

縣警局採購的警車，包括有警用巡邏車12輛、警用機車123輛、偵防車12輛、勤務車1輛、大型巡邏車2輛，總共150輛。明天上午將由縣長王惠美、縣警局長方仰寧等人校閱。

今天進行預演，縣警局停車場全面淨空，一輛輛警用車輛駛入停放，150輛警用車輛排成好幾排，陣容浩大，穿著刑警背心、警察制服的員警站列警車兩側，一字排開預演，許多行政人員好奇到頂樓觀看預演過程，有人驚呼：「這可能是最壯觀的開箱文了！」

縣警局表示，縣府對提升警察打擊犯罪能力非常重視，除全力支持警用車輛汰舊換新，還持續支持警察局逐年編列經費來加速老舊廳舍整建，除即將動土的彰化警分局莿桐派出所，另外包括福興分駐所、二林分駐所、員林南區派出所，也在做土地的取得及後續興建的相關程序，期待讓警察同仁有一個更優質的工作環境，以有效落實治安維護工作，帶給全體縣民更安全的治安環境。

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