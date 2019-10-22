遭爆棄養公公還劈腿 「戲說台灣」一姐怒向周刊求償

2019-10-22 17:00

〔記者溫于德／台北報導〕「戲說台灣」知名女演員、有「戲說一姐」之稱的陳曉菁認為《周刊王》報導她「承接鉅額家產拒付3000生活費」、「三立細說一姐陳曉菁被控棄養公公」等均為不實，怒對記者與鐘姓爆料人連帶求償1000萬元並登報道歉。台北地院今天再度開庭，陳曉菁的委任律師強調，刑事二審已認定記者與鍾男言論無從認定為真實，且兩人未盡合理查證義務，因此必須負起賠償責任。

周刊王2016年報導，陳曉菁高齡73歲的公公受訪時泣訴：一輩子存錢買的房子、土地，全被媳婦陳曉菁、兒子林佐岳拿走，「他們有錢買了賓利車、名牌包逍遙，卻連3千元生活費都不給」；且有人爆料，陳曉菁婚前當了5年小三，因為懷孕，才如願趕走林佐岳元配。

周刊王還報導，陳曉菁原先與林佐岳的二哥交往，卻和已婚的林佐岳看對眼，二哥一怒之下搬回老家，最終演變成林佐岳拋棄元配與陳曉菁另築愛巢，陳曉菁認為報導不實，對記者與鐘男提起刑民事告訴，刑事二審依散布文字誹謗罪，對記者與鍾男各判拘役50日，得易科罰金5萬元確定。

至於民事，台北地院下午再度開庭，記者與鍾男的委任律師仍爭執刑事判決結果，而報導內容提及陳曉菁是小三，但陳曉菁於刑事審理時均未提出，歷經兩個審級也為提及，本件刑事附帶民事訴訟，認定事實應以刑事判決為據。

陳曉菁的委任律師強調，刑事二審判決已指記者與鍾男言論無從認定為真實，且兩人未盡合理查證義務，必須負起賠償責任。

法官庭末預諭知全案準備程序終結，暫未訂下次開庭期日。

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