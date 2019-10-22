委託鄰長買1票 南投名間「碩士」鄉代王燕珠被判當選無效

2019-10-22 14:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕具碩士學位的王燕珠（無黨籍，女，59歲），去年以1807票的第二高票，當選南投縣名間鄉第一選區鄉民代表，卻被控於選前，委託鄰長張慶華以500元賄選1票，南投地檢署提起當選無效訴訟，王女辯稱，張慶華不是她的競選團隊，雙方不熟識，這是張的個人行為，且張慶華拿500元給選民，是希望投「賭爛票」，不是約定投票給她，法院認為辯詞違背經驗法則而難以採信，判決當選無效，全案確定。

判決書指出，檢方指控，具中山醫學大學生物化學研究所碩士學位的王燕珠，去年參選南投縣名間鄉第一選舉區鄉民代表，與該鄉新街的鄰長張慶華約定賄選，張慶華於去年11月22日上午至名間鄉萬丹村，以500元向張姓選民賄選1票，刑事部分，南投地院一審以違反選罷法，判決張慶華徒刑1年10月，緩刑3年，條件是支付公庫6萬元，張姓選民判刑1月，可易科罰金，王燕珠判決無罪，目前二審中，南投地檢署進一步提起當選無效訴訟。

王燕珠辯稱，鄰長張慶華於偵查中證稱，交500元給張姓選民，是要張姓選民投「賭爛票」，並不是投票給她，另外，張慶華不是她的競選團隊，雙方不熟識，無任何犯意聯絡，她也不知情，這是張慶華的個人行為。

南投地院一審認為，介紹王、張認識的林姓證人說，王燕珠向他拉票，他分析說，王燕珠沒有空間，建議王到其他村開發選票，還強調王燕珠的高學歷，只要選民對其他候選人不滿，要蓋「賭爛票」，王燕珠「撿這些票就上啦」，王燕珠遂尋求張慶華協助，商請張慶華於萬丹村賄選，張慶華沒有拒絕，至於「賭爛票」之說，違背經驗法則而難以採信，據此判決當選無效，王燕珠不服判決，上訴二審，辯詞與一審相似，台中高分院仍不採信，維持當選無效判決，全案確定。

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