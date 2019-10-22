駕駛疑心肌梗塞撞國道護欄 急送醫救命

2019-10-22 14:23

〔記者邱書昱／新北報導〕國道三號南下53.7公里處，今天早上10點多時一名男子駕駛自小客車時，疑似心肌梗塞發作，行經三峽路段時不慎衝撞護欄，國道警察獲報後到場，發現駕駛已經無生命跡象，所幸緊急送往三峽恩主公醫院救治，目前已脫離險境。

新北市消防局表示，該名駕駛為58歲男姓，獨自駕駛在國道3號開往鶯歌交流道時擦撞護欄，經過的駕駛見狀立即通報警方到場，救護人員到場後，駕駛沒有明顯外傷，但已經沒有生命跡象，立即送往醫院搶救。

對此，國道警方表示，該名駕駛疑似心肌梗塞病發，所幸送醫搶救撿回一命。

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