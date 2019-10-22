轎車深夜卡鐵軌 警機智馳援化險為夷

2019-10-22 13:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1部轎車昨夜卡在鐵軌，楠梓員警林俊雄火速趕抵現場，實施道路管制疏散人車，按壓平交道緊急鈴預知列車駕駛，並緊急帶離女駕駛，自強號列車行駛靠近後停止，列車長商請10多位車上乘客下車，協助警方推搬車輛，脫困排除後繼續上路，整個過程有驚無險，幸好員警馳援化險為夷。

楠梓警分局後勁所值班員警林俊雄昨夜10時35分許接獲熱心民眾到所報案，指稱楠梓區高楠公路1003巷的中油煉油廠鐵路平交道，有1輛黑色國瑞自小客車卡在南往北的鐵軌上，現場情狀相當危險。

警方獲報後立即派遣線上巡邏警網前往，同時緊急通報鐵路局採取應變措施，警方火速趕抵現場後，先實施道路管制疏散人車，同時按壓平交道緊急鈴預知列車駕駛。

警方到場後，該自小客車駕駛尚站於鐵軌中，揮手試圖示意火車有狀況，警方見狀隨即勸誡，並即時將蔡姓女駕駛帶離鐵軌區，不久一輛北向南3271班次開往高雄的自強號列車接近，警方現場已做好相關警示及通報，該自強號列車緩緩行駛靠近後停止，列車長商請乘客下車，協助警方強力推搬，終將車輛脫困排除。

經警方初步了解後，得知該自小客車駕駛是因行駛中為閃躲對向來車，會車不慎而駛入鐵軌中，造成無法動彈，所幸有路過熱心的民眾即時到所報案，以及員警迅速趕往現場，處變不驚結合旅客一同排除，才化解這場午夜驚魂記。

楠梓警方呼籲用路人行經平交道應停、看、聽，勿有搶快或不當會車情事，如交通工具不慎拋錨或靜止於平交道鐵軌區內，應儘速撥打相關單位並迅速下車遠離平交道，同時按壓現場所設置的緊急按鈕，期前預知列車駕駛能提早反應，才能避免事故發生，冷靜及緊急通報，才是保命的不二法門。

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