桃園民宅火警1死7傷 死者疑房門卡住阻逃生

2019-10-22 11:29

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市延壽街一處7層樓社區，今天凌晨0點多發生火警，起火樓層位在3樓，桃園市消防局人員獲報趕抵時，有5人受困3樓、多人受困頂樓，消防人員陸續將人救出送醫，其中，住在3樓的35歲簡家女兒從臥室被救出時，已經沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治，另有7人分別受到輕傷，傷者中還有一名年僅8個月大的男嬰，火警當時被爸爸抱著往頂樓逃生。這場火警總計造成1死7傷，據調查，被燒得焦黑的3樓客廳，發現有充電中的行動電源，是否是釀災原因仍待調查。

火警發生在今天凌晨0點36分，消防隊獲報趕抵後於54分將火勢控制，住在3樓的簡姓一家共有5人，有4人被救出、僅受輕傷，而在臥室的簡女被救出時已無呼吸心跳，送往聖保祿醫院急救仍宣告不治，另有2名住在4樓的住戶發現濃煙竄升時，抱著年僅8個月大的男嬰往頂樓逃生，獲救時受到輕微嗆傷，所幸僅有身體不適，都被送往鄰近醫院救治。

火勢於1點04分撲滅，3樓客廳被燒得焦黑，毀損面積約20平方公尺，損失金額估計約20萬元，客廳發現有充電中的行動電源，加上周邊堆滿雜物，是否是釀災原因仍待調查，消防局火調科、警方鑑識人員一早到前往現場採證。

據悉，起火的3樓住著簡姓一家5口，事發時社區火災警報系統有啟動，睡夢中的61歲簡姓屋主等4人驚醒後，迅速躲到陽台等待救援，但簡女房間堆滿衣服、雜物，房門也掉滿衣物被「卡」住關不起來，疑似因此卡住逃生路，也無法關門暫時抵擋濃煙，簡女被發現時倒臥在房門旁地板，已沒有呼吸心跳，其他家人都幸運獲救；另有住在4樓、5樓住戶的因發現濃煙，4樓夫妻檔、5樓爸爸抱著8個月大男嬰往頂樓逃竄，夫妻檔及男嬰因煙囪效應反被濃煙嗆傷。

目擊鄰居透露，凌晨時分突然聽到一陣「霹哩啪啦」、吵雜的人聲，出門查看就發現隔壁3樓竄出火苗，他趕緊打119報案；簡姓屋主就在附近的桃園監獄上班，死者簡女則待業中。

消防人員呼籲，火警發生務必將大門關閉、待在陽台或靠窗處等待救援，平時屋內、房門邊避免堆放大量雜物，避免火警發生時無法暫時擋住濃煙，由於煙囪效應、煙會往上方竄升，也盡量不要往上逃生。

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