未婚女酒駕打警察、偽簽「老公」名字自稱「被害妄想」…

2019-10-22 08:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣陳姓女子去年酒駕被鹿港警方查獲，她情緒激動對員警咆哮，還打傷兩名警察，又在酒精測定紀錄表、執行逮捕與拘禁告知本人通知書上，偽簽「曾金發」名字，未婚的她宣稱罹患被害妄想、思覺失調症，幻想「老公」叫她簽名，法院依公共危險罪與妨害公物罪各處徒刑1月與拘役20日，緩刑2年，至於她偽簽「曾金發」的偽造署押罪，法官認為警察不會因此造成偵查、追訴的錯誤，陳女沒有損害公眾或別人而判決無罪確定。

判決書指出，陳女在去年5月6日下午1時許，酒後騎機車被警察攔下，她情緒激動，不提供任何證件，又用手敲打警察的頭，員警將她逮捕時，她徒手攻擊員警，把兩名警察打得膝蓋、雙手等處擦傷（傷害罪未提告訴），警方將她逮捕，酒測0.3毫克，她卻又在酒精測定紀錄表，以及警方執行逮捕與拘禁告知本人通知書上，簽「曾金發」之名，彰化地檢署將她提起三項罪名的公訴。

彰化地院一審時，她辯稱自己罹患思覺失調症的精神疾病，是警察先打她，她才徒手反擊，法官認為，陳女是中度身心障礙者，辨識行為違法的能力顯著降低，但還沒到不能辨識的程度，公共危險罪判刑1月，妨害公務罪判拘役20日，可易科罰金，考量陳女無前科，均宣告緩刑2年。

至於偽簽「曾金發」之名，警方調查發現，陳女未婚，「曾金發」不知何人，可能是瞎掰的名字，陳女於法庭中辯稱，她有被害妄想等症狀，是她的丈夫「曾金發」叫她簽名，法官則認為，陳女觸犯偽造署押罪嫌，不過，此罪名要成立，要有足生損害公眾或他人的要件，警方在陳女簽名之前，早就知道陳女的真實身份，警察不因陳女亂簽名，造成偵查、追訴對象錯誤，據此判決無罪，彰化地檢署上訴二審，台中高分院見解與一審相同，維持無罪，全案確定。

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