25年前贈姪子透天厝 今拒扶養卻難要回

2019-10-22 07:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市謝姓婦人擔心晚年無人扶養，25年前把3樓透天厝過戶給姪子，並約定爾後賺錢要照顧她，結果對方反悔不認帳，她打官司要求歸還，被橋頭地院判決敗訴，原因是她舉證不足。

法界人士表示，民事官司不像刑事，法官會介入調查，因此舉證責任格外重要，若是沒有相當證據，很難獲得法官支持，如謝案來說，如果當初有簽訂協議書，縱使事隔25年，勝訴機率仍然很高。

謝婦指出，1914年9月8日，她將出資購買高雄市楠梓區3樓房屋贈與姪子，並於同年10月7日完成所有權移轉登記，雙方且約明嗣後若未付扶養費，應將房屋歸還。今年農曆年間，她向姪子要求給付扶養費，竟遭拒絕，認為他未履行約定，也未歸還房屋，請法院撤銷贈與行為，返還她的房屋。

謝婦並說，當時姪子尚未成年，又沒有就業收入，而他的父親在楠梓東街鴨肉羹幫傭打雜，並無積蓄，沒有資力購買不動產。

橋頭地院開庭，姪子未出庭陳述意見，也未提出任何書狀答辯。

承辦法官調查，該房屋地籍謄本註明「買賣」，謝婦又未能舉證不動產買賣契約書、支付購買價金的匯款或提領款項紀錄，以證明房屋確為其出資購買，尚難認定房屋為她購買並贈與姪子。

又查，若如謝婦所說，「登記時我有跟被告聲明賺錢要扶養家庭，若將來房子沒有還給我，要給我扶養費」等詞為真，何以迄至108年農曆年間始向被告請求扶養費，期間又未曾要求履行返房屋約定，因此判決她敗訴，可上訴。

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