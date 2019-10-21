都「好運」！上週「好運到」獨得7.7億 今「好運來」6.6億

2019-10-21 23:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕當真買彩券中獎的都是「好運」！

第108000084期威力彩，頭彩1注獨得彩金6億6205萬8989元，獎落基隆市暖暖區暖暖街180號「好運來彩券行」；有趣的是上週五台中「好運到彩券行」大樂透一注獨得7.7億多元。兩家開出一注獨得彩券巨額獎金的，都有「好運」兩字。

威力彩第108084期今晚開獎，第一區中獎號碼為05、07、13、20、23、27，第二區中獎號碼為08號；派彩結果，頭獎在基隆暖暖區開出，由1注獨得，獎金達新台幣6億6205萬8989元。

5年多前就準備好頭彩布條 終於高掛

台彩表示，這是2014年第4屆公益彩券開賣至今，威力彩頭獎首次獎落基隆，今天開出的威力彩頭獎金額也創下今年威力彩第2高頭獎紀錄，也是今年第4次開出威力彩頭獎。

「好運來彩券行」老闆娘周麗淑說，上週五（18日）台中大樂透開出頭獎一注獨得7.7億元，開出頭獎一注獨得的彩券行叫做「好運到彩券行」。

周麗淑回憶說，當時她嘴巴還在嘟噥說台中「好運到彩券行」開出大樂透一注獨得7.7億多元，她的店是基隆暖暖「好運來彩券行」，一樣都有「好運」兩個字，老天爺也讓我們的彩券行開出個威力彩頭獎吧，沒想到今天威力彩就開出6.6億元一注獨得，她接到台彩公司電話通知，當真是嚇死她了。周麗淑謝謝老天爺聽到她的心聲，也把5年多前就準備好的威力彩頭獎布條高高掛起。

至於到底是誰中頭獎，誰是6.6億元的幸運兒，周麗淑說，她也不知道耶！可是她真心希望這個幸運兒，能夠把得獎彩金捐出部分善款，照顧基隆許多地方的艱苦人。

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