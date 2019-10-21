威力彩一注獨得6.6億 彩券行老闆：店門口群狗狂吠

2019-10-21 22:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕第108000084期威力彩，頭彩1注獨得彩金6.6億元，終結19連槓，獎落基隆市暖暖區暖暖街180號「好運來彩券行」，這也是威力彩首次在基隆開出頭獎。

威力彩第108084期今晚開獎，第一區中獎號碼為05、07、13、20、23、27，第二區中獎號碼為08號；派彩結果，頭獎在基隆暖暖區開出，由1注獨得，獎金達新台幣6億6205萬8989元。

台彩表示，這是2014年第4屆公益彩券開賣至今，威力彩頭獎首次獎落基隆，今天開出的威力彩頭獎金額也創下今年威力彩第2高頭獎紀錄，也是今年第4次開出威力彩頭獎。

「好運來彩券行」老闆娘周麗淑說，彩券行開了5年多，三年前中過一次今彩539，就再也沒有開過頭獎，可是她相信自己的店一定會開頭獎；周麗淑說，果然老天爺沒有辜負她，果然開出威力彩一注獨得。

周麗淑說，她店裡經常會有狗來店門口大便，她都當作是天降黃金，從來也不會去趕狗在店門口大便，只是今天開店時，很奇怪，從來沒有幾隻狗在店門口互相狂吠，結果今天晚上就開出威力彩頭獎，原來人家說，「狗來富」！「狗來富」！狗在狂吠就是在暗示今天要開出威力彩頭獎，而且是一注獨得，還是基隆頭一次開出威力彩，就在「好運來彩券行」。

至於到底是誰中頭獎，誰是6.6億元的幸運兒，周麗淑說，她也不知道耶！可是她真心希望這個幸運兒能夠照顧基隆許多地方的艱苦人。

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