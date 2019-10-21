出席「棒球12強」會議 辜仲諒獲高院裁准5億暫解限制出境

2019-10-21 19:08

〔記者楊國文／台北報導〕中信金控前副董事長辜仲諒捲入「紅火案」案，已纏訟11年，高等法院更一審判辜3年6月，去年底已上訴最高法院審理中；辜仲諒因擔任我國棒協理事長，而世界棒球12強賽將於下月17日在日本東京舉行，有因公出席日本會議的必要，因此裁准辜以繳交5億元保證金後，暫時解除其限制出境。

高院裁定指出，辜仲諒是中華民國棒協理事長，因世界棒球12強賽將於下月17日在日本東京舉行，而我國是主辦國之一，且賽後將於日本大阪舉行世界棒壘總會會員大會，討論東京奧會事宜，辜有以理事長身份出席的必要，因此裁准得於下月8日至23日止，暫時解除其限制出境。

高院也指出，辜仲諒曾獲裁准9次暫時解除限境，均能按時回國。

檢方起訴認定，2006年辜仲諒與中信金控前財務長張明田等3位主管，利用中信金轉投資兆豐金的計畫，炒作連結兆豐金股價的結構債，並以陳俊哲控制的紙上公司「紅火」承接贖回結構債，獲取不法利益3047多萬美元（約10億餘新台幣）。陳涉侵占挪用957萬美元（約3億新台幣），因未到案而遭通緝。

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