物流司機喝保力達撞死3人 檢起訴最重可判10年

2019-10-21 15:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕物流貨車司機朱汶珽8月24日凌晨開貨車時，在車上喝了含酒精的提神飲料保力達，載女友要前往龍潭區、行經蘆竹區大竹路時，因高速過彎失控打滑撞擊5人，其中2名環保志工、1名保全人員不幸死亡，桃園地檢署今天偵結，已依「服用酒類不能安全駕駛動力交通工具而駕車致人於死罪」，將朱汶珽提起公訴，並建請法官從重量刑。

24日凌晨1點多，沒有駕照的朱汶珽（26歲）開著物流貨車前往蘆竹區一處便利商店送貨，工作結束他開著貨車載女友要返回龍潭區女友住家，卻邊開車、邊在貨車內飲用含有酒精的保力達加維大力。

檢方說，當天清晨6點多，他疑因不勝酒力，以70公里時速行經大竹路一處彎道時失控，貨車打滑向車道外側偏離，撞擊路旁的3名環保志工、2名路人，還有停放路旁的4輛自用小客車被波及。

其中葉姓保全人員與謝姓、黃姓2位女環保志工都因閃避不及，被貨車撞擊後身受重傷，緊急送醫後仍回天乏術，不幸死亡，檢方說，朱汶珽肇事後接受酒測，酒測值高達0.64MG/L，因他飲酒後，「漠視其他用路人安全」，仍駕車上路，致3人死亡，檢方除依「服用酒類不能安全駕駛動力交通工具而駕車致人於死罪」將他提起公訴，可處3年以上、10年以下有期徒刑，也已建請法官從重量刑，以示懲儆。

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