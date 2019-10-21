獨家》驚險一瞬間！兩機車當街「正面對決」 結果...

2019-10-21 15:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市上午發生一起超驚悚車禍，整個過程都被路口店家的監視器拍下，畫面中只見兩輛機車在幾乎沒有煞車情形下當街對撞，因碰撞力道猛烈，兩名騎士雙雙倒地不起表情痛苦，店家說，對撞當下兩騎士頭戴安全帽碰觸後，兩輛機車隨即彈開連人帶車摔到地，真的是驚險一瞬間！

這起事故發生在今天上午8時30分許，因正值上班交通尖峰時段，台中市北區中清路、進化北路口當時的車流相當大，一輛由70歲林姓阿伯騎乘的機車，竟然大辣辣的逆向騎在中清路上，此時另輛由26歲莊女騎乘的機車，則是沿著進化北路順向右轉到中清路上，就在路口一間店家前撞個正著。

而整個過程也被店家裝在騎樓的監視器全都拍下，畫面中只見兩輛機車車頭正面對撞後，頭戴安全帽的兩人面對面撞上，接著兩輛機車瞬間彈開後雙雙連人帶車摔倒在地，由於幾乎是在沒有防備及煞車下對撞，撞擊力道相當猛烈，倒地兩人明顯受傷及驚嚇久久法起身。

此時後方其他機車騎士見狀紛紛停車查看，協助扶起倒地機車及傷者，防止二度追撞衍生更大傷害，警方獲報趕往處理立即通報救護車將兩人送醫，兩人都是頭部及手部擦挫傷，幸無生命危險，警方將進一步追究肇事及釐清事故原因。

店家說，根據網路上網友討論，「逆向行駛」、「未保持安全距離」、「超速行駛」是現在人人嫌惡的馬路新三寶，提醒大家在路上看到這些人除了趕快閃遠點，也不要成為這些令人唯恐避之不及的三寶族！

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