學校對面文具店老闆是色狼 猥褻6女童辯：優良退休老師

2019-10-21 14:34

〔記者王定傳／新北報導〕68歲葉姓男子在新北市某國小前面經營文具行，卻趁國小女童選購文具時，撫摸女童胸、臀及下體，共有6名女童受害，他辯稱自己是退休優良教師、為人師表，不會碰小孩，新北地院不採信依對未滿14歲女子為強制猥褻等罪，判他7年9月徒刑，其中7個月得易科罰金。

2017年10月間，一名10歲女童到葉男經營的文具店內購物時，遭葉男從背後突襲，伸手撫摸胸部及臀部，女童嚇傻逃離，但沒有張揚，12月間，她再度經過文具店時，葉男又請她進入文具店，再度伸手猥褻觸碰她下體。

不僅如此，葉男在2017年12月至2018年1月間，還猥褻、性騷擾其他女童，其中一名女童遭猥褻後，告訴老師，最後消息傳開，才發現總共有6女童受害。

葉男事後辯稱，他自己是優良教師，雖已退休，但為人師表，如果學生有講粗話、打架或亂摔東西，會去糾正他們，不知是否如此得罪人，但基本上不會去碰觸小孩子；他還說：「我不可能去做一些這種事情來破壞我一生清白」。

合議庭依6名被害者指述及相關證人證述，判定確有其事，斥責葉男罔顧曾為人師表，所為對被害者人格發展造成不良影響，且否認犯行，沒有賠償被害者損失，依對未滿14歲女子為強制猥褻罪及違反性騷擾防治法，判刑7年9月，其中7個月得易科罰金易科罰金。

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