多才多藝 音樂教師黃玟瑜殞命火場

2019-10-21 13:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市鶯歌區德昌二街一處民宅今天凌晨發生火警，鳳鳴國小校長曾俊凱、妻子黃玟瑜及姪子身亡。50歲的黃玟瑜生前在鶯歌國小擔任音樂老師，曾說「很幸運、很享受當音樂老師！」將教學當作一生志業。校方表示，黃玟瑜教學用心，也是學校合唱團指揮，也加入新北市教師合唱團，獲獎無數。除了教學工作，黃玟瑜也熱愛游泳，更因此有「美人魚」稱號。

校方表示，黃玟瑜1990年從花蓮師範專科學校畢業後，就到鶯歌國小任教，服務已經29載，發生憾事，師生都相當不捨，今天早上校長更在教師晨會帶領全校教師默哀，許多教師都忍不住掉下眼淚。

校方說，黃玟瑜當上教師後，依然積極進修鋼琴和音樂教學，在國立台北師院取得音樂教學學士、碩士學位，時常參加進修課程，也是12年國教輔導團成員。

校方表示，黃玟瑜指導校內合唱團參加全市比賽，一定獲得優等以上成績，106學年教師合唱團參加全國鄉土歌謠比賽，更獲得客語特優獎。

黃玟瑜常在臉書分享帶學童四處征戰合唱比賽的影片，以及自彈自錄演奏鋼琴畫面，教師節時，更常常收到學生的小卡。

鶯歌國小教務主任吳嘉龍表示，黃玟瑜教學認真，很受學生歡迎，教師節時都會收到滿滿的卡片，學生也正在製作紀念小卡，預計在告別式當天送給黃玟瑜的家人，懷念「美人魚」老師。

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