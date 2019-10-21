阿伯遇「無國界醫生」女友昏頭急匯款 員警棄中餐苦勸…

2019-10-21 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓阿伯在臉書認識自稱是無國界醫生的女朋友，雙方情投意合甚至提到共組家庭，對方日前要求阿伯匯款八十多萬元作為結婚基金，被愛情沖昏頭的阿伯向親友借錢後急奔銀行準備匯款，行員直覺有異報案協助，兩名年輕員警顧不得中餐便當都沒吃趕往，一陣苦口婆心勸說才打消堅持匯款阿伯念頭，及時保住這筆錢財。

台中市第二分局育才派出所上週五中午接獲轄內銀行報案，表示有民眾疑遭詐騙需要協助，兩名年輕的警員林柏邨、黃正煒隨即放下手中的便當趕往，見林姓阿伯手邊拿著一疊文件坐在銀行櫃台前的椅子上前關心，得知阿伯獨自到銀行要匯款八十餘萬元到海外帳戶，行員機警察覺有異勸他先聯繫家屬，但老翁表示是要投資，完全聽不進行員的勸阻執意匯款。

警方查出這筆款項是阿伯的親友分兩次匯給他的趕緊通知前來釐清，親友向警方說，因阿伯稱家中修繕急需用錢，才會資助；由於明顯與阿伯所稱投資用途完全不一樣，經警方循循善誘，阿伯終於吐露這筆款項的用途，原來他在Facebook認識一名自稱是無國界醫生的女朋友，並從今年8月就以E-mail通信至今。

期間二人情投意合，甚至已提到要共組家庭，近日女友突然表示要郵寄貴重的物品來給阿伯，並要求他先匯款以保障他們將來要共組家庭的貴重物品安全無慮，並一再表示對阿伯十分感激及讚賞，讓阿伯深信不疑，幸好在警方及行員的當頭棒喝下阿伯才驚覺差點被騙，雖然愛情幻滅，但能保住這筆錢財，仍十分感謝大家的協助。

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