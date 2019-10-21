父亡隔天女兒盜領4百萬 不久匯回難脫罪

2019-10-21 12:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市楊姓女子在父親死亡隔天，涉嫌偽造其父取款憑條，盜領400萬元存款，被母親一狀告到地檢署，高雄高分院審酌她與其他遺產繼承人達成協議，依偽造文書等罪，從輕判處徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年，可上訴。

判決書指出，楊父因病於2015年11月12日住進義大醫院治療，並在12月6日往生後，楊女隨即在隔天上午11點多，持其父存摺和印章，前往合庫商銀岡山分行，涉嫌偽造其父取款條，盜領400萬元。

楊女得逞後，分別以90萬、40萬、40萬和190萬元，各自存入她在中華郵政、新光銀、中信銀等戶頭，總計360萬元，其餘40萬，她自稱交還其母。楊女並在同月8日，又把400萬元，全數匯回楊父戶頭。後來被楊母發現，控告涉嫌偽造文書等罪。

楊女出庭指稱，是母親叫她去領的，她不知道父親去世後，不能把他銀行帳戶的錢領出來。楊女的辯護律師則說，楊女受母親指示而領取400萬元，但因為聽到禮儀公司宣傳，才會於案發隔日即將400萬元匯回。

2審合議庭法官指出，楊女並非唯一繼承人，未經其他人同意，擅自提領其父存款，構成詐欺取財等罪，不能以事後把錢匯回，做為脫罪理由，但審酌她與其餘繼承人達成遺產分割協議，於是宣告緩刑，以啟自新。

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