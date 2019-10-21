為了逛夜市違停 男子不理會警驅離還對警咆哮

2019-10-21 12:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警察局竹北分局表示，一名駕駛自小客車的余姓女子，20日晚間欲在竹北夜市旁違規停車時，被警方發現，開啟警示燈及警鳴器示意駛離，余女前行約50公尺後，卻停車讓車上人員違規下車，員警上前告發過程，副駕駛座彭姓男子當場對警大聲咆哮，將依違反社會秩序維護法妨害公務送辦。

有民眾將警方取締過程影片，PO在臉書社團「新竹爆料公社」，指路邊違停開單就好，為何要複雜化，造成交通堵塞。網友則留言「支持警察」、「早一點過去逛，就會很好找地方停車了，何必這樣呢」、「竹北違規臨停的一堆，麻煩嚴格取締」等。

竹北警分局表示，20日晚間7點許，巡邏車巡經竹北市環北路五段竹北夜市入口前，發現當事車輛「即將違規併排停車」，處理員警遂開啟警示燈，並以警鳴器示意該輛違規車輛駛離，該車前行約50公尺後，停下車輛但並非停車受檢，而是讓車上人員於該處違規下車，員警遂依道路交通管理處罰條例第55條第一項第4款並排臨時停車予以告發違規，可處600元罰鍰。

不過，員警在開立告發單之際，車上副駕駛座彭姓男子以不當言語影射開單員警，經員警制止，該男隨後對執勤員警大聲咆哮。此行為涉嫌違反社維法第85條第1款妨害公務規定，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，警方所將依法通知當事人到場調查後，再函送新竹地方法院簡易庭審理。

竹北警分局呼籲，駕駛汽、機車前往竹北夜市購物時，請遵守交通規則，勿貪圖一時方便而違規停車，造成其他用路人行車危險。若遇警方取締告發時，也請冷靜配合，勿有言語或肢體上的衝動舉動，進而觸法，實為得不償失，因小失大。

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