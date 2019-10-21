毒品交貨搞假動作！反而留下確認痕跡

2019-10-21 10:43

〔記者楊政郡／台中報導〕23歲蔣男是走私販毒集團的收貨人，今年5月要求送貨司機變更交貨地點，簽收後又留置毒品不領而逃逸（假動作），事後回現場調閱超商監視器，了解是否真有司法人員埋伏，如果沒有還可進行第二次接貨，如真有司法人員埋伏就是曝光了。不過計畫再縝密還是逃不了，檢調聲請拘票進行拘提到案，坦承他貪圖1萬元，協助「東哥」走私販毒集團在台領貨工作，檢方依違反毒品危害防制條例起訴。

起訴書指出，蔣男貪圖1萬元報酬，擔任「東哥」走私販毒集團的收貨人，該集團今年5月間約1千公克k他命藏在36只皮包內，縫在內裡夾層，以國際快遞郵包由越南寄航空郵包來台，並到台中市神岡區某民宅（收貨人為楊某）。

該包裹在5月6日進入台中國際機場台中關，但已被台中關人員查覺有異，發現上述毒品，但調查局航調處人員決定仍繼續按快遞程序運送，查緝收貨者，5月9日貨運公司拿到包裹後通知送貨（原送貨地點中市神岡區），而中途蔣嫌主動聯繫司機，要求交貨地點改為大雅區某超商旁。

臨時變更地點確實讓埋伏人員措手不及，跟監地點出現大轉彎，而到大雅區某超商附近，蔣嫌假冒楊某（名義收貨人）簽收，但簽收後東張西望，沒領貨就緊急騎機車逃逸。事實上這是一個假動作，如有司法人員埋伏，此時司法人員即可能會衝出來逮人就會曝光，他就知道出事了且未領貨比較好辯護，如果沒有司法人員埋伏，他可以馬上聯繫貨車司機進行第二次收貨。

果然蔣嫌逃離現場不久，又回頭輾轉取得該超商監視器，以了解是否有司法人員跟監，蔣嫌發現這次應該是「曝光了」，立即展開逃亡且在同年8月2日準備從台中國際機場出境，檢調持拘票拘提到案，蔣嫌坦承犯行。

毒品運輸或交易都是諜對諜過程，檢方認為反走過必留下痕跡，奸巧的動作越多，留下的痕跡越多，蔣嫌又回頭去查看超商監視器，讓檢調人員更加鎖定。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法