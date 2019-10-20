阿羅哈岡山6死車禍》1死者家屬提告 二審判賠461萬

2019-10-20 17:08

〔記者黃建華／高雄報導〕阿羅哈客運2017年9月在國道岡山段發生6死11傷重大車禍，吳姓司機被依業務過失致死罪判4年2月定讞，但有3名死亡乘客未達成和解，家屬提告求償，其中，蕭姓女死者的家屬求償1120萬元，一審判吳男與阿羅哈公司應賠371萬多元，上訴二審後，高雄高分院撤銷原判，改判賠共461萬元，全案仍可上訴。

據了解，蕭姓女死者的父親、丈夫及子女提告主張，吳姓客運司機因低頭翻找物品，抬頭發覺時為閃避失控撞上中央分隔島護欄，並沿護欄滑行數10公尺，導致坐上這班車的蕭女死亡，家屬喪失至親。主張吳男應賠每家屬每人300萬元精神慰撫金，另還有喪葬費53萬元、蕭女父親扶養費67萬元，扣除已領取的強制險理賠金後，吳男及阿羅哈公司仍應連帶賠償共1120萬元。

一審認定，僱用人與行為人都應負連帶賠償責任，吳姓司機及阿羅哈公司，應賠精神慰撫金應賠蕭女丈夫及1對子女各150萬元、蕭女父親60萬元，加上喪葬及撫養費共371萬元。

蕭女家屬不服上訴，吳姓司機提書狀答辯，指自己也有家屬要扶養、家境困苦，且公司已有賠償，不應再向他求償；但二審認為應賠蕭女父親150萬精神慰撫金，改判須再多賠90萬元，共須賠償蕭女家屬461萬元，全案仍可上訴。

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