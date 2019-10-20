自認打方向燈成絕對路權 警通知到案打臉

2019-10-20 14:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三分局交通分隊日前獲報處理一起交通事故，自小客陳姓女駕駛表示，稍早開車由工學五街往忠明南路方向直行，右邊突然有輛機車左轉與自小客發生擦撞，但離譜的是，騎士僅回頭看了一眼沒有停車就直接離去，讓前保桿受到擦損的她相當傻眼，只好直接報案求助。

警方隨即調閱陳女的行車紀錄器以及附近相關路口監視器，很快就掌握到機車車牌以車追人，進一步通知19歲的鄭姓女騎士到案說明，鄭女表示，當時騎車行駛在對方車輛右側並行，原本就有打左側方向燈，還騎到對方車輛前方才左轉，卻遭對方撞上她的機車車牌，她直接騎走機車沒有報案。

警方根據相關監視器畫面發現，當時正值上班交通尖峰時段，車流量很大，鄭女似乎認為有打方向燈就擁有絕對路權，所以只要左轉方向燈一打，任誰都要讓她先行，才會未注意左後方是否有直行車就直接左轉，才與陳女發生擦撞。

而鄭女卻僅回頭看了一眼，甚至沒有停車查看就離去，事後卻稱原本就有打左轉方向燈的說法，實在讓人難以接受將依規定舉發，愛車前保桿遭損的陳女也再三感謝警方的認真辦案。

分隊長蔡興邦表示，鄭女因故與自小客車擦撞，事故後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，針對鄭女的逃逸行為將會依規定舉發。

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