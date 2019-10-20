拂曉出擊！高雄查獲非法移工與雇主、仲介共16人

2019-10-20 12:22

〔記者黃建華／高雄報導〕移民署高雄市專勤隊查緝非法外來人口，昨（19）日會同海巡署偵防分署高雄、鳳山查緝隊及高雄市勞工局等友軍單位，清晨5點拂曉出擊，兵分多路前往多處移工宿舍、工廠及工地查緝，共查獲非法外來移工13人、非法雇主2人及非法仲介1人。

高雄市專勤隊隊長王守華表示，國人若僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金，呼籲國人切莫以身試法。

據了解，被查獲的非法外來移工為了躲避查緝，有人強裝鎮定假裝自己是臺灣人，但一被經驗老道的移民署幹員以國語及臺語等形式「套話」，逾期外籍移工聽不懂若搖搖頭傻笑，當場就被識破；也有人一時情急，躲在牆角一動也不動，以為自己披上「隱形」斗篷可以不被發現；而多數人則是往門外逃竄，但屋外早就有布署就位的移民官重重包圍，只能乖乖束手就擒，其中有多人知道即將面臨遣送回國的命運，而且會被管制多年不得再來臺灣，悔不當初。

高雄市專勤隊隊長王守華指出，移民署將持續掃蕩取締非法或逾期居留外來移工，民眾可撥打該隊檢舉專線07-2367524，因而查獲非法雇主、仲介及非法工作外來人口，可獲得高額的檢舉獎勵金，也呼籲仍滯臺的非法外來人口儘速自行到案，才可以找到平安回家的路。

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