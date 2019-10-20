驚！過彎太快 車子失控衝望高寮邊坡

2019-10-20 11:47

〔記者許國楨／台中報導〕何姓年輕人凌晨開車搭載友人到台中知名的「望高寮夜景公園」夜遊，途中疑因對路況不熟又值下坡路段，車子過彎後突然失控滑落邊坡直接撞擊邊坡樹木，何男與友人一度受困車內，所幸當時一堆賞夜景民眾直擊見義勇為協助脫困，警方獲報也趕往處理協助，幸兩人均無大礙，虛驚一場。

位在台中市南屯區與大肚交界的望高寮地處大肚山置高點，被視為是難得的一處賞景景點，但因為位置偏僻曾經一度成為治安死角，後來警局在此增設警所後情況大為改觀，每天都有人上山賞景，今天凌晨1時48分許，19歲的何姓年輕人與另名男性友人也到此朝聖夜遊，未料險些釀成悲劇。

據了解，兩人賞景後由何男開車由望高寮夜景公園沿中台路往嶺東科大方向行駛，途中疑因對當地路況不熟，加上下坡路段沒注意彎道，車輛竟失控滑向邊坡直接衝撞樹木，因撞擊力道猛烈，車頭當場嚴重凹陷卡在樹叢中，兩人也因一度受困車內。

所幸當時還有許多民眾還在現場賞景，聽到巨大的碰撞聲後第一時間前往援救，只見眾人聯手強拉開車門後協助兩人脫困，所幸無大礙；警方獲報到場處理，除調派吊車進行吊掛並對何男實施酒測，酒測值為零。

心有餘悸的何男向警方說，到事故地點通過彎路後驚覺車輛已至對向車道，雖試圖修正方向卻失控，才車輛向前行滑落邊坡撞擊邊坡樹木肇事；警方則呼籲民眾，當地道路蜿蜒又狹窄，上下山會車時得特別注意，重要的是盡量放慢速度以免發生事故意外。

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