大哥賓士車暗夜狂飆撞民宅 急撂10餘名小弟揮拳拒捕毆警

2019-10-20 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市建國與自強路口，今凌晨發生一起賓士車逆向超車失控撞入民宅意外，原本單純車禍但肇事者10多名友人聚眾前往關心，警方拉起封鎖線維持秩序，其中顧姓、邱姓男子試圖進入封鎖線，並對警方大聲辱罵後發生推擠、拉扯，警方拿出辣椒水嚇止，但邱男直接對警方揮拳拒捕，一群人被趕來的警方快打部隊制伏，依妨害公務罪嫌帶回分局偵訊。

吉安警分局指出，今天凌晨1點半左右，一輛白色的賓士車在建國路一段向西行駛，但在自強路口為了超越前車，開到對向車道逆向超車，疑似車速太快為閃避左轉車輛失控撞入民宅內，巨大的聲響讓住在2樓的住戶趕緊下樓查看，鐵卷門跟玻璃門都被撞壞，而賓士車右半邊也幾乎全毀，車上3人僅受擦傷沒有大礙。

車禍發生後，張姓肇事者聯絡友人前來關心，結果來了10幾名20多歲的年輕人聚集，吉安警方為調查車禍原因，在現場拉起封鎖線維持秩序，卻遭顧姓、邱姓男子大聲嗆聲：「我是誰干你屁事啊！」隨後一群人與警方發生推擠、拉扯，警方噴灑辣椒水引來眾人大喊：「執法過當」、「警察打人」。

警方指出，當時依妨害公務罪嫌的現行犯逮捕顧男但遭到拒捕，現場群眾比警力還多，因此以辣椒水控制現場狀況，衝突發生後呼叫快打部隊支援，趕來14名警力立即把將現場控制住，警方也將涉嫌妨害公務等罪的3人帶回警局調查。

分局長鍾德勳說，北昌所長許天瑜遭滋事分子打傷，手腳、臉部受有部分挫傷，所幸沒有大礙，將依法追究，除了現場逮捕的3人，也將依據監視器畫面傳喚相關人到案，展現維護公權力的決心。

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