愛情詐騙老梗》熟女急匯款幫男友 女警阻詐還不相信…

2019-10-20 10:59

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓女子網路認識一名香港男友，對方天天噓寒問暖，讓陳女墜入愛河，雖從未謀面，但日前男友聲稱投資失利，急需用錢，並願讓陳女以「入股」方式投資，陳女立刻前往銀行欲匯款10萬元到香港，但銀行發現是匯款帳戶是「警示戶」，經阻止不聽只好報警，陳女連警方的話一度都不相信，後來女警要求與其香港男友通話，並表明警察身分，對方迅速掛掉並封鎖陳女的通訊軟體，陳女才恍然大悟遇到愛情騙子，再三感謝警方。

新興分局中山路派出所警員左紹泓、曾于捷前（18）日下午接獲通報，轄區內玉山銀行，有女子堅持匯款至香港警示帳戶，行員驚覺有詐騙的可能，但女子屢勸不聽並要求行員動作快一點，如果不給匯錢將前往其他銀行匯款，行員只好請求警方至現場協助。

員警到場後，得知陳女堅持要將新台幣10萬元匯至香港，給網路認識的男友，陳女表示，其男朋友居住在香港因投資失利急需用錢。

警方繼續追問後，才知陳女與她這名香港男友，兩人從未碰面僅用通訊軟體往來長達一年，最近男方開口請陳女協助並以讓陳女入股的名義請她匯款至香港的帳戶。

警方會同銀行查證該帳戶後確認此匯款帳戶已列詐欺警示戶，警方與陳女溝通，陳女仍不肯相信警方，且反過來對警方述說，男友一開始認識她就對她展開熱烈追求，兩人是屬於一見鍾情型，男友常對她噓寒問暖且每天都會與她通電話，讓她覺得呵護備至。如今警方卻說這一切都只是一場夢，她無法置信。

在場女警為了讓陳女相信警方所言不假，要求與這名香港男子通話，但通話時，女警表明分身份，該男立刻斷線並封鎖陳女。

陳女才恍然大悟，遭遇詐騙。女警安慰陳女，雖說真愛無悔但也不要傻傻地將辛苦賺的錢輕易的付諸流水，愛你的人付出都來不及，怎麼可能會輕易地要你的錢，更何況是素昧平生的人。

陳女聽著女警的規勸後握著女警的手，感謝女警的規勸，以後面對感情會更加注意也會好好的保護自己的財物，還好台灣有這麼溫暖的警察。

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