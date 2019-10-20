市區「胚車」亂丟大龍炮 小屁孩13人遭法辦

2019-10-20 10:19

〔記者徐聖倫／新北報導〕擾人清夢！有民眾向警方報案，新北市中和區今凌晨出現一堆機車在圓通、連城路等地肆意鳴按喇叭還亂丟大龍炮，警方獲報立刻循線調閱相關監視器逮回13人到案。細查發現，這些都只是平均20歲的年輕人，單純就是夜遊、好玩，但已嚴重妨害安寧是事實，警方依違反《社會秩序維護法》將這群屁孩送辦。

警方調查，23歲張姓男子今凌晨0時許揪了一群朋友準備要去中和烘爐地夜遊，大家都各自騎1部機車，這些少年仔有的不戴安全帽、有的亂鳴喇叭，甚至還有的沿路蛇行，在中和區連城路、圓通路、錦和路等地四處穿梭，期間亂丟了3、4枚大龍炮，大半夜一群人吵鬧擾鄰，民眾氣得報案。

警方獲報立刻派員巡邏，在錦和路有堵到以張男為首的這群車隊，但第一時間沒有追趕上，這些人也在板南路鳥獸散，後續警方調閱相關監視器，一一將人帶到說明。警方也查出，這些人來自新莊、板橋、土城等地，中和本地人只有4人，目的地本為烘爐地，但在途中見到警方巡邏車便掉頭，因而在市區放炮、鳴按喇叭取樂。

警方查出這些人中最小的還有14歲的國中生，除了逮回的13人外，還有2人經通知後還未到案。警方並未在這些人身上發現違禁品，依違反《社會秩序維護法》進行裁罰，另也依據路口監視器攝像，將會對這些人開出未戴安全帽、蛇行、無照駕駛等紅單。

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