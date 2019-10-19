老爸被人狂借750萬 兒私下討債吃上官司

2019-10-19 18:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣劉姓男子，不滿梁姓女子頻頻向他父親借錢，於火車站前當眾罵梁女「又要來騙錢」，並要求梁女簽下欠據，否則要讓梁女上報、也別想離開，甚揚言要做掉梁女，被梁女錄音提告；檢警查出，梁女於4年間向劉父借了近757萬元，但都有立本票為據，劉男反倒因自身失控的行為，被檢方依誹謗、強制、恐嚇罪嫌起訴。

檢警調查，梁女與劉父之間有借貸關係，迄未清償。劉男於2018年9月7日，知悉梁女又來找他父親，心生不滿，於梁女離開後，一路尾隨到苑裡火車站，並在火車站前廣場，當著往來大眾，指摘梁女「又要來騙錢，騙了850萬元！」

劉男邊說邊又阻擋梁女離去，並出言恫嚇梁女，「要寫下欠850萬元」，如不簽，要讓梁女上報，如不簽也別想離去，並要「做掉」梁女。梁女趁隙擺脫後，主張受劉男恐嚇，心生畏懼而提告。

劉男稱，他的用意只是希望梁女可以還錢給父親，他認為梁女就是騙父親的錢，還想再來騙，且他完全沒有碰到梁女；他說要讓梁女上報，或當眾怒罵梁女「又來騙錢」，是類似像臉書的爆料公社，希望讓別人知道梁女的惡形惡狀。

檢方調查，梁女於2014年到2018年間，陸續向劉父借了756萬9000元，且梁女也共開立了47張本票給劉父為據，雙方已有明確借貸關係。

且檢方根據梁女提供自身遭劉男在火車站前「嗆堵」的錄音，內容含有恫嚇意味，認劉男涉誹謗、強制、恐嚇危害安全罪嫌，將他起訴。

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