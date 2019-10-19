台灣遠洋船長馬紹爾海域中風 巡防艦馳援千浬救援

2019-10-19 16:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署15日接獲漁業署通報，正在馬紹爾北方1000浬處作業的台灣籍遠洋漁船「聖易財368號」，驚傳洪姓船長中風，幸好巡護八號正在馬紹爾整補，立即火速出港馳援，今天將洪姓船長送醫急救，完成千浬救援任務。

海巡署指出，48歲洪姓船長當時帶領9名外籍漁工在馬紹爾北方1000浬處（距台灣約2918浬）作業，出現身體不適，通報疑似中風，船員將身體評估量表傳回國搜中心，駐守的專業醫師評估須立即送醫，正在馬紹爾馬久羅港的巡護八號旋即暫停整補，申請領港火速出港。

巡護八號與「聖」船對開，17日傍晚兩船會合，當時海象惡劣，風力5-6級、陣風8級，浪高2、公尺，海巡人員仍克服海浪顛簸，成功將洪姓船長接駁上巡護八號，今天清晨6時返抵馬紹爾，立即將患者送醫，「聖」船則由友船拖帶回馬紹爾。

海巡署艦隊分署表示，今年已規劃3航次公海巡護，每航次均長達2個月，保護遠洋漁船作業安全。「聖」船案發時巧遇巡護八號於馬紹爾執行整補，才能就近展開救援行動。

艦隊分署提醒遠洋漁船長期於海上作業，漁民要隨時注意身體狀況並定期檢查；若於海上遭遇危難請盡速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過SSB無線電與各地區漁業廣播電台通報，獲報將立即派艦艇前往救援。

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