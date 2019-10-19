假扮學生強迫推銷愛心卡 3男被警法辦

2019-10-19 15:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市士林捷運站1號出口，近日以來屢屢發生有假學生強行推銷愛心卡情事，警方獲報果然查獲江姓男子等3人假扮學生強迫推銷，警方訊後依強制罪移請偵辦。

警方表示，余姓女大生17日步出士林捷運站1號出口時，便遭到自稱大學生的江姓、陳姓、郭姓等3名男子圍住，對方誆說為完成學校所交付的作業，請余女購買愛心卡片，余女為避免糾纏乃以新台幣100元購買1張愛心動漫卡。

不料，江男等3人食髓知味仍持續糾纏，又表示若有轉帳付款明細表，將可對他們的作業有加分效果，誆騙女大生至附近超商操作ATM。

其中，江嫌見余女夾內尚有1000元現鈔，便逕自將對方皮夾內千元現鈔拿到臨近的超商櫃台內兌換成百元零鈔，並拿取其中600元後將剩餘400元才歸還女大生。

江嫌等人行為被熱心民眾察覺，暗中報請警方到場處理，郭嫌一見警方到達前趁隙脫逃，另兩人則被警方逮捕，郭嫌事後自知無法脫身，也只得到案。

警訊中，余女表示「根本不想再買」是被強迫推銷。而江嫌等人也非學生。全案經詢後依刑法強制罪嫌移請士林地方檢察署偵辦。

士林分局表示，警方已針對捷運站等人潮聚的大眾運輸公共場所加強巡邏，以維社會秩序及市民財產安全。另呼籲民眾如遇有假冒學生或公益團體強迫推銷之情事，當下應即報警檢舉，警方會立即到場查緝。

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