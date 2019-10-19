4歲女童摸媽媽私處爆「老師也這樣摸我」 狼師被判10年

2019-10-19 15:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名4歲女童去年在家突然摸媽媽下體，母嚇一跳問為何有如此舉動?女童天真說:「幼稚園英文老師午睡也這樣摸我」，母親報警處理，警調閱幼稚園監視器影像，赫見羅姓英文男師色膽包天，不顧午休時教室內另有女老師，竟多次蓋棉被分別和女童同眠，趁機或強制猥褻，受害小班女童多達4人，高雄地院一審將這名狼師依趁機與強制猥褻未滿14歲少年等罪，重判10年。可上訴。

判決指出，羅姓男子為高雄某幼兒園的兼職英文教師，卻利用2018年4月到5月間，於小班教室內陪年僅4歲的A、B、C、D等4名女童午睡時，以棉被蓋住自己和受害女童，假裝同睡，趁女童們熟睡不知抗拒之際，以手撫摸女童的大腿、臀部，並親吻臉部、胸口。

有時受害女童清醒，羅男仍以持續手撫摸女童臀部及大腿等方式猥褻。

羅男甚至以臀部或臉部摩蹭受害女童下體，逞其性慾，絲毫不顧教室內另有一名女教師也在，堪稱色膽包天。

羅男趁機或強制猥褻女童的犯案過程，全被幼兒園監視器給錄下。去年5月間，其中一名受害女童在家突然撫摸其母下體，經母親察覺有異，詢問後女童才告知「英文男老師也這樣摸我」。

受害女童母親於是報警處理，經警方調閱該幼兒園監視器錄影畫面，因而查悉遭到羅男猥褻受害的女同多達4人。

案經4名受害女童父母等人提告，雄檢將羅男依成年人趁機及強制猥褻未滿14歲之人等罪起訴。

高雄地院一審，羅男雖坦承犯行，但遲未與被害女童及家長和解，未取得原諒，合議庭將他判處應執行有期徒刑10年。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法