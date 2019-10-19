車禍受傷告人肇事逃逸 「自己闖紅燈」敗訴

2019-10-19 12:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓男子騎機車與林姓女騎士的機車發生擦撞車禍受傷，人車倒地受傷，控告林女涉嫌「肇事逃逸」，林女因此遭檢方起訴，不過，高雄地院審理案情逆轉，法官認為，肇事成因是林男自己闖紅燈造成，並非林女行車時「應注意而未注意，而是無法注意」，肇事責任不能歸責於林女，因此判林女無罪。可上訴。

檢方起訴指出，被告林女於2017年1月18日晚間9時30分許，騎乘機車搭載潘姓女子，沿高雄市鳳山區鳳林三路596 巷東往西方向行駛，行經鳳林三路與鳳林三路596巷之有行車管制號誌之交岔路口時，疏未注意行車管制號誌之運作，致與騎乘機車沿鳳林三路南往北方向行駛案發路口之告訴人林男發生擦撞。林男因而人車倒地，受有右下肢深度撕裂傷合併肌肉受損及四肢、顏面多處擦傷之傷害。

林女明知肇事，致他人受有傷害，竟未停留現場為必要之救護或相關之處置，即逕自騎乘機車駛離現場而逃逸。因認林女涉有刑法肇事逃逸罪嫌。

不過，高雄地院審理調查，林女和潘女都堅稱她是遵照綠燈燈號通行，是林男自己闖紅燈造成她猝不及防車禍。而林男則對自己是否闖紅燈，在警訊時說他駛入案發路口時，行向號誌為綠燈，但在法院審理中又改稱：「進入案發路口時燈號是黃燈」，後來再改稱：「對當時燈號沒有印象了」。

法官據此認為，被告於案發時行向燈號既為綠燈，應已依照號誌行駛，起訴書認為被告未注意行車管制號誌運作，並不足採；且告訴人係闖越紅燈後，自被告之左側駛來撞擊被告機車左後側車身而肇事，故告訴人機車之行向亦非被告林女行駛時應注意、能注意之車前狀況，自難認被告有何違反行車注意義務之處。

法官認為，車禍發生僅短短數秒，對於不可預知、無充足時間迴避之告訴人闖越紅燈而來的違規行為，並無應注意、能注意，而未及注意之過失。綜上，本案車禍事故造成告訴人受傷，誠屬不幸之事，但依檢方起訴證據尚不足證明被告就本件事故之發生具有故意或過失時，即不構成刑法上所謂「肇事」，自難令被告負擔肇事逃逸罪責。因此判被告無罪。可上訴。

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