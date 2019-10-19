扯！士官欠賭債 賭博網站業者打電話向連長舉發

2019-10-19 11:17

〔記者黃建華／高雄報導〕賭博網站業者有夠大膽！接受軍士官簽賭，要不到賭債竟向部隊告狀舉發，1名孫姓下士就因欠下2萬5千元賭債，被賭博網站業者向孫的連長告狀 ，吃上「在營區賭博罪」官司；高雄簡易庭雖判他罰金4萬元，但審酌他犯後態度良好，認暫不執行為當，宣告其緩刑2年，需向公庫支付3萬元。可上訴。

判決指出，孫男為陸軍某單位下士，去年7月15日至21日，利用在鳳山區陸軍步兵訓練指揮部受訓期間，以手機上網至姓名不詳人士所架設經營之「全盟網」賭博網站，註冊成為會員後，在陸軍步兵訓練指揮部營區內多次以手機連結業者提供之網址，以亞洲東盟籃球、美式泳上曲棍球為下注標的，每下注1千元，贏者扣除手續費40元，可實拿960 元；輸者則1千元全輸。每週一計算前一週輸贏總和，均以帳號匯款，以此方式與該賭博網站經營者對賭財物。

因孫姓下士積欠賭債2萬5千元，賭博網站業者電告其王姓連長，全案才曝光。憲兵單位因此將孫男簽賭犯行向雄檢報告偵辦，孫男因此被檢方依涉犯陸海空軍刑法「在營區賭博罪」起訴。

不過，高雄簡易庭雖判孫男罰金4萬元，如易服勞役以1千元折算1日，但法官審酌他犯後態度良好，認為暫不執行為當，宣告其緩刑2年，需向公庫支付3萬元。可上訴。

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