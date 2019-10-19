檢舉達人獲法院認證「奧客」 法官卻判市長敗訴

2019-10-19 07:05

〔記者王捷／台南報導〕知名的蘇姓檢舉達人去年大鬧診所，一審被依違反醫療法判處4個月徒刑，蘇婦在上訴中收到衛生局的行政罰鍰6萬元，對市府提起行政訴訟，市長黃偉哲作為代表人。法官認為，雖然蘇婦行徑耗費司法資源、行為如俗稱的「奧客」，但依據行政罰法26條第一項規定，同時觸犯刑法與行政法時，應由刑法先行處罰，所以撤銷部分行政罰鍰，判市府敗訴，罰不到蘇付錢，還必須負擔2千元訴訟費。

蘇婦去年11月到診所，過了掛號時間卻硬要掛號，遭診所人員拒絕，就拿出手機對著診所人員拍攝，診所人員拜託她不要拍，蘇婦卻回嗆「誰叫你比較搞威（多話）」，接著蘇婦進入到診間，對著復健師錄影，自稱在蒐證，復健師也無法請蘇婦離開，直到警方到場後才將她逮捕。

警方以醫療法第24條第二項：「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。」將蘇婦移送法辦，同時市府衛生局依同法第106條第1項，對蘇婦在診所內的兩次違法行為，各處最低3萬元罰鍰。

一審中蘇婦因違反醫療法，判處4個月徒刑，目前還在上訴中，又收到6萬罰鍰，所以對市府提出行政訴訟，為了蘇婦的訴訟，法院足足耗費超過3小時審理，但蘇婦仍糾結蒐證影片幾分幾秒的爭執，法官認為這不是案件的核心，還耗費龐大的司法資源，妨礙訴訟指揮行使。

法官指出，雖然蘇婦的行徑為社會所不容，是俗稱的「奧客」，如果縱容蘇婦行徑，簡直會讓全國醫療診所以及病患陷入恐慌，但是，因為行政罰法的規定，行政機關在處罰前，要看刑事審判終局是否確定，否則不能逕自裁罰，由於蘇婦還在上訴中，所以只能判市府敗訴，2千元的開庭費也要由市府來付。

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