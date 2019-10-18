10/18 大樂透頭獎7.7億1注獨得！今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-10-18 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月18日）開獎的第108000091期大樂透，頭獎1注獨得7.7億元，由台中市西屯區逢甲里西屯路二段274-6號1樓的「好運到彩券行」開出；第108000250期今彩539及第108000250期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000091期大樂透中獎號碼為「03、23、32、36、39、40，特別號：49」，頭獎開出1注，可獨得7億7275萬3536元；貳獎共2注中獎，每注可得208萬370元；參獎共117注中獎，每注可得3萬8297元；肆獎共165注中獎，每注可得1萬7457元；伍獎共4989注中獎，每注可得2000元；陸獎共5100注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬1300注中獎，每注可得400元；普獎共8萬2261注中獎，每注可得400元。

第108000091期49樂合彩中獎號碼為「03、23、32、36、39、40」，四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共311注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5940注中獎，每注可得1250元。

第108000250期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、11、12、13、14、16、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共164注中獎，每注可得500元；肆獎共1981注中獎，每注可得100元。

第108000250期今彩539中獎號碼為「03、04、11、26、28」，頭獎摃龜；貳獎共209注中獎，每注可得2萬元；參獎共6282注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7458注中獎，每注可得50元。

第108000250期39樂合彩中獎號碼為「03、04、11、26、28」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共104注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5215注中獎，每注可得1125元。

第108000250期3星彩中獎號碼為「735」，正彩共219注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000250期4星彩中獎號碼為「7420」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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