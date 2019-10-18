中國交換生撕毀清大連儂牆 吃上毀損官司

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學學生會在校園設置的兩座連儂牆，遭中國交換學生劉姓女學生撕毀小吃部旁連儂牆三張海報，全案經檢警依毀損罪嫌偵辦，新竹地檢署今天偵查終結，依毀損罪向法院聲請簡易判決處刑。
新竹地檢署指出，劉女是來清大就讀的中國交換學生，在今年9月30日12時47分，行經清大小吃部圓環附近的連儂牆，見連儂牆上有清華大學學生會及其他學生會成員所張貼的海報，包括「香港加油」、「香港擋住」及「中國共產黨亡進入倒計時」等反送中海報、報紙。
劉女對海報及報紙內容不滿，竟基於毀損他人物品之犯意，徒手撕毀，導致海報、報紙損壞不堪使用，已損害清大學生會的權益，經警方偵辦及檢具相關照片與監視畫面，案已偵查終結並依毀損罪向法院聲請簡易判決處刑。
對此，先前清大學生會長曾出庭強調，「當你享有言論自由，並不表示你可以破壞言論自由！」對劉女撕牆行為，學生會決定告到底，強調並未和劉女和解，雖被告是同校學生，但學生會對於自由民主的捍衛，並不會因為對象的不同而有所差別。也呼籲司法能做出公正的判決。
此事件起源於清大學生會在校園設置兩座連儂牆，9月30日中午遭1名撐傘女子撕毀海報，經學生會報警，新竹市警方發現是清大的中國交換生劉女所為，經教官協助聯繫劉女到案，劉女聲稱因立場不同，認為連儂牆上所張貼支持反送中海報及標語過於偏激，才會憤而撕毀，至於撕毀的海報及標語已經丟到垃圾桶。
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清大連儂牆遭中國劉姓女交換學生撕毀3張海報及報紙，新竹地檢署今天偵查終結，依毀損罪向法院聲請簡易判決處刑。圖為遭撕毀的海報相同內容。（記者洪美秀翻攝）
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清大連儂牆遭中國劉姓女交換學生撕毀3張海報及報紙，新竹地檢署今天偵查終結，依毀損罪向法院聲請簡易判決處刑。圖為遭撕毀的海報相同內容。（記者洪美秀翻攝）
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清大校園內的連儂牆9月30日遭中國劉姓女交換學生撕毀3張海報及報紙，學生們反而用各種便利貼貼滿連儂牆。（記者洪美秀攝）
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新竹地檢署今天針對清大連儂牆遭中國劉姓女交換學生撕毀海報案偵查終結，依毀損罪向法院聲請簡易判決。（記者洪美秀攝）