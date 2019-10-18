中國交換生撕毀清大連儂牆 吃上毀損官司

2019-10-18 17:58

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學學生會在校園設置的兩座連儂牆，遭中國交換學生劉姓女學生撕毀小吃部旁連儂牆三張海報，全案經檢警依毀損罪嫌偵辦，新竹地檢署今天偵查終結，依毀損罪向法院聲請簡易判決處刑。

新竹地檢署指出，劉女是來清大就讀的中國交換學生，在今年9月30日12時47分，行經清大小吃部圓環附近的連儂牆，見連儂牆上有清華大學學生會及其他學生會成員所張貼的海報，包括「香港加油」、「香港擋住」及「中國共產黨亡進入倒計時」等反送中海報、報紙。

劉女對海報及報紙內容不滿，竟基於毀損他人物品之犯意，徒手撕毀，導致海報、報紙損壞不堪使用，已損害清大學生會的權益，經警方偵辦及檢具相關照片與監視畫面，案已偵查終結並依毀損罪向法院聲請簡易判決處刑。

對此，先前清大學生會長曾出庭強調，「當你享有言論自由，並不表示你可以破壞言論自由！」對劉女撕牆行為，學生會決定告到底，強調並未和劉女和解，雖被告是同校學生，但學生會對於自由民主的捍衛，並不會因為對象的不同而有所差別。也呼籲司法能做出公正的判決。

此事件起源於清大學生會在校園設置兩座連儂牆，9月30日中午遭1名撐傘女子撕毀海報，經學生會報警，新竹市警方發現是清大的中國交換生劉女所為，經教官協助聯繫劉女到案，劉女聲稱因立場不同，認為連儂牆上所張貼支持反送中海報及標語過於偏激，才會憤而撕毀，至於撕毀的海報及標語已經丟到垃圾桶。

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