地下匯兌共犯嫌犯未押跑了 通緝30年

2019-10-18 13:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署今年8月查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻從事兩岸地下匯兌，兩年來的資金往來達80億元，並查扣2.4億餘元現金，檢調再掌握男子黃文鴻是吳男夫婦的夥伴，黃男也是集團主嫌之一，負責台灣北部地下匯兌業務；上月初調查幹員趁黃男現身台北地院為另案出庭時，將他逮捕，以涉違反銀行法涉嫌重大，向嘉義地院聲押未獲准，未料黃男獲釋落跑，嘉檢上月16日發布通緝，通緝時效為30年。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，黃文鴻上月3日被逮捕時，否認從事地下匯兌業務，後來檢方在9月底、10月初陸續收到自稱黃文鴻的委託人二度送來黃男自白書，自白書中向檢方坦承犯行，但基於個人考量因素，無法到案說明，自白書出於何人之手尚不明，呼籲黃男主動到案說明。

本案爆發後，檢調於8月23日另查獲一名共犯孫姓女子（47歲）涉幫忙尋找有需要匯錢的台商，經手過的匯兌金額約5億元，上月再查出黃文鴻（40歲）及其胞妹與吳姓夫妻共同從事地下匯兌業務；目前吳承霖夫妻、孫姓女子及黃文鴻胞妹共4人在押。

專案小組掌握黃文鴻涉案後，上月3日查到黃男因另案到台北地院出庭，因來不及持拘票到台北逮人，請台北市調查處幹員在當天下午3時許開完庭後，依刑事訴訟法第88條之1之規定，執行緊急逮捕，將黃男帶回嘉檢訊問。

檢方複訊後，認為黃男違反銀行法涉案重大、有逃亡之虞，向嘉義地院聲押，法官認為並無急迫情況，認定逮捕不符程序，裁定黃男無保請回。

檢方趕緊抗告，專案小組並於上月5日向法院申請搜索票，前往黃文鴻新台市住所搜索，但黃行蹤不明；台南高分院將案件發回嘉義地院於本月15日重開羈押庭，黃男仍未出庭，檢方發出拘票拘提未獲，上月16日發布通緝。

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