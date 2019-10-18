不認同自家人編譯新聞 媒體人上臉書罵人遭判拘

2019-10-18 12:15

〔記者溫于德／台北報導〕時任公共電視王姓召集人因不認同南部新聞中心林姓同事整併編譯關於美國總統川普的新聞，在臉書以「禍根」、「賺黑心錢」、「一粒屎」等語侮辱林，挨告妨害名譽。台北地院審結，依公然侮辱罪判王拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指，王姓召集人對林姓同事的工作表現、人事編制及待遇素有不滿，王見林去年6月22日整併編譯外電的文稿，隔天上午在臉書發文。

王姓召集人指，「昨晚看到遠在南台灣的特權編譯，出了為川普零容忍政策洗白的假新聞，我他媽的真是忍無可忍極想打電話去痛罵他這拉低本台國際新聞水準的禍根，但忍住了，他可以這樣快活的賺黑心錢…本人只好神經放細一點，打破不指名道姓的習慣，在FB上公布林某某非公視國際組成員，他出產的東西與本組無關。＃向上提升很難，向下沈淪只要有一粒屎就辦到了」。

林姓同事認為該貼文已損及他的人格、名譽，提告妨害名譽，檢察官偵查後聲請簡易判決；王姓召集人在法院審理時承認犯行。

法官認為，王姓召集人僅因不滿林姓同事工作表現及人事編制、待遇，竟不思以和平、理性方式處理、溝通，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，但審酌王犯後承認犯行，並當庭向林表達歉意，且有調解意願，不過造成林在職場、新聞同業間的名譽受損，至今未能獲得諒解，加上林請求從重量刑等情狀，依公然侮辱罪判王拘役20日，得易科罰金2萬元。

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