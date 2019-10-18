蘇澳漁船失火船員汪洋中獲救 漁會理事長為「奇蹟」落淚了

2019-10-18 12:33

［記者張議晨／宜蘭報導］蘇澳籍漁船順福漁168號，14日在日本橫濱港東方約1000浬海域失聯，船上1名台籍船長、9名印籍籍漁工一度生死未卜，所幸昨晚間外國籍貨輪經過，發現船員搭乘救生筏逃離，伸出援手救上所有人；失火漁船為蘇澳區漁會理事長蔡源龍所有，他今天受訪時哽咽落淚，能在茫茫大海中，找到桌子大小的救生筏，「真的是奇蹟！」

順福漁168號為CT4延繩釣漁船，專門捕旗魚、鮪魚、鯊魚等，14日中午吳姓船長回報漁獲量後失聯，周邊友船透過無線電也連繫不上，蔡源龍隔天傍晚通報漁業署，請求友船協尋。

蔡源龍說，順福漁168號失聯後，船上求救訊號並未開啟，幾名股東推估應是失火，或遭漁工挾持，但船長對待漁工宛如兄弟，挾持機會幾乎不可能。

根據船上VMS（漁船監控系統）資料，順福漁168號失聯時，位於橫濱港東方約1000浬海域，日本前天、昨天派出定翼機協尋，昨下午2時在茫茫大海中，發現冒火的船殼，確認順福漁168號應為失火失聯，日方轉而請附近的外籍貨輪協助搜救。

昨晚8時40分許，經過失聯地點的外籍貨輪，在黑夜中發現順福漁168號船員，搭乘救生筏在海中求生，靠近後將船員全數救起。

「真的不知道如何道謝！」蔡源龍說，漁船失聯後，他四處聯繫可以協助的窗口，所幸政府、日本各單位協助，才讓漁工、船長全數獲救，讓他放下心中大石頭。說到一半，蔡源龍眼眶泛紅落淚。

他說，吳姓船長相當資深，跟他就像兄弟；他也當過船長，知道海難意外救援困難，失聯訊息傳出後，認為凶多吉少，還好最後傳來好消息，「如果真的發生不測，我不知道怎麼跟家屬交代」。

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